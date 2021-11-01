Резников подтвердил свою отставку с поста главы МинВОТ
Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (t me OP_UA)
Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников уходит в отставку. Он написал заявление об увольнении.
Соответствующее заявление есть в распоряжение РБК-Украина.
Заявление об увольнении Резникова выглядит так.
Ранее соответствующую информацию распространил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук. Он отметил, что заявление уже в Аппарате Рады.
Кроме того, источники РБК-Украина сообщали, что в ТКГ Резников не останется. Кто на смену - пока неизвестно.
Напомним, Резников может стать новым министром обороны.
Ранее РБК-Украина узнало о кадровых перестановках в Кабмине.