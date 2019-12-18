Комитет ВР не поддержал изменения в Конституцию по децентрализации

Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады не поддержал законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Решение поддержали 11 членов комитета из 28. 6 членов воздержались от голосования, 2 были против, 3 не голосовали. Еще 6 депутатов отсутствовали во время голосования.

По словам члена комитета местного самоуправления Романа Лозинского, законопроектом предлагалась возможность объединения/ликвидации областей простым большинством Рады, отмена особого статуса Севастополя, безлимитные полномочия префекта, а также останавливать президенту полномочия мэров без решения судов.

Напомним, ранее комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде направить проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти №2598 в Конституционный суд Украины. Такое решение поддержали 15 членов комитета.

Как писало РБК-Украина ранее, 16 декабря текст законопроекта президента Владимира Зеленского №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" появился в Верховной раде. При этом глава государства внес его в Раду 13 декабря.

По словам первого заместителя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, в законопроекте президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию в части децентрализации нет никакой федерализации. При этом Корниенко отметил, что законопроект планируется рассмотреть в Раде 20 декабря.