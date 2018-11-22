Комитет ВР одобрил кандидатуру Маркаровой на должность министра финансов

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Голосование Рады за назначение министра финансов может состояться сегодня, 22 ноября

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета на своем заседании 22 ноября одобрил кандидатуру Оксаны Маркаровой на должность министра финансов Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабинета министров Александра Саенко в Facebook.

"Еще одно не менее важное решение Комитета - одобрение кандидатуры Оксаны Маркаровой на должность министра финансов Украины", - сообщил он.

Напомним, Комитет Верховной рады по вопросам бюджета рекомендовал принять законопроект №9000 "О государственном бюджете на 2019 год" во втором чтении.

Также сообщалось, что голосование Верховной рады за назначение министра по делам ветеранов и министра финансов может состояться в четверг, 22 ноября.

По словам источника РБК-Украина в парламенте, голосование за назначение Ирины Фриз министром по делам ветеранов и Оксаны Маркаровой министром финансов может произойти во время вечернего заседания.

21 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение направить в Верховную раду представление на назначение Маркаровой на должность министра финансов. Сейчас она исполняет обязанности главы Минфина.