Комітет ВР схвалив кандидатуру Маркарової на посаду міністра фінансів

Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Голосування Ради за призначення міністра фінансів може відбутися сьогодні, 22 листопада

Комітет Верховної ради з питань бюджету на своєму засіданні 22 листопада схвалив кандидатуру Оксани Маркарової на посаду міністра фінансів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка в Facebook.

"Ще одне не менш важливе рішення Комітету - схвалення кандидатури Оксани Маркарової на посаду міністра фінансів України", - повідомив він.

Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань бюджету рекомендував прийняти законопроект №9000 "Про державний бюджет на 2019 рік" у другому читанні.

Також повідомлялося, що голосування Верховної ради за призначення міністра у справах ветеранів і міністра фінансів може відбутися у четвер, 22 листопада.

За словами джерела РБК-Україна в парламенті, голосування за призначення Ірини Фріз міністром у справах ветеранів та Оксани Маркарової міністром фінансів може статися під час вечірнього засідання.

21 листопада прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прийняв рішення направити у Верховну раду подання на призначення Маркарової на посаду міністра фінансів. Зараз вона виконує обов'язки глави Мінфіну.