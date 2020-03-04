ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет ВР начал рассматривать постановление об отставке Рябошапки

Новости » Политика     04.03.2020 - 14:40
Комитет ВР начал рассматривать постановление об отставке Рябошапки
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Комитет ВР начал рассматривать отставку генпрокурора

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности начал заседание с рассмотрения вопроса относительно постановления об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом сообщил глава комитета Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комитет рассматривает постановление об увольнении Рябошапки.

"Кворум есть. Можем начинать. Всем роздан проект повестки дня", - заявил Монастырский.

Отметим, генеральный прокурор Руслан Рябошапка на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности заявил, что народные депутаты зарегистрировали постановление об увольнении генерального прокурора в связи с расследованием резонансных дел.

"Давайте возьмем постановление о выражении недоверия генеральному прокурору и посмотрим, что мне вменяется. Первый эпизод - дело Альперина, которое расследуется в НАБУ, к которому Офис генпрокурора не имеет отношения. Другой эпизод - дело Садового. Такая же история, процессуальное руководство по НАБУ и САП. Третья история - Гладковский. Также расследует НАБУ, САП, процессуальное руководство. Четвертая история - дело Гандзюк. Здесь история противоположная тому, о чем говорит Бужанский. Ведь следствие было разблокировано. Мы нашли Левина, притянул к ответственности многих лиц, которые скрывались", - заявил Рябошапка.

Ранее сообщалось, что новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки может стать нардеп Сергей Ионушас.

Отметим, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии РБК-Украина подтвердил, что в Верховной раде есть достаточное количество голосов за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Напомним, Корниенко заявил, что Верховная рада Украина не довольна отсутствием подозрений от Офиса генерального прокурора.

Также в Верховной раде Украины появился текст проекта постановления №3154 "О выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Р.Г.".

В Раде планируют доназначить нескольких министров на следующей неделе Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве
Новости Украины отставкаВерховная РадаРуслан Рябошапка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь