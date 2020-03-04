Комитет ВР начал рассматривать постановление об отставке Рябошапки

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Комитет ВР начал рассматривать отставку генпрокурора

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности начал заседание с рассмотрения вопроса относительно постановления об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом сообщил глава комитета Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комитет рассматривает постановление об увольнении Рябошапки.

"Кворум есть. Можем начинать. Всем роздан проект повестки дня", - заявил Монастырский.

Отметим, генеральный прокурор Руслан Рябошапка на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности заявил, что народные депутаты зарегистрировали постановление об увольнении генерального прокурора в связи с расследованием резонансных дел.

"Давайте возьмем постановление о выражении недоверия генеральному прокурору и посмотрим, что мне вменяется. Первый эпизод - дело Альперина, которое расследуется в НАБУ, к которому Офис генпрокурора не имеет отношения. Другой эпизод - дело Садового. Такая же история, процессуальное руководство по НАБУ и САП. Третья история - Гладковский. Также расследует НАБУ, САП, процессуальное руководство. Четвертая история - дело Гандзюк. Здесь история противоположная тому, о чем говорит Бужанский. Ведь следствие было разблокировано. Мы нашли Левина, притянул к ответственности многих лиц, которые скрывались", - заявил Рябошапка.

Ранее сообщалось, что новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки может стать нардеп Сергей Ионушас.

Отметим, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии РБК-Украина подтвердил, что в Верховной раде есть достаточное количество голосов за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Напомним, Корниенко заявил, что Верховная рада Украина не довольна отсутствием подозрений от Офиса генерального прокурора.

Также в Верховной раде Украины появился текст проекта постановления №3154 "О выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Р.Г.".