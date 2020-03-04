Комітет ВР почав розглядати постанову про відставку Рябошапки

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Комітет ВР почав розглядати відставку генпрокурора

Комітет з питань правоохоронної діяльності розпочав засідання з розгляду питання щодо постанови про відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Про це повідомив глава комітету Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, комітет розглядає постанову про звільнення Рябошапки.

"Кворум є. Можемо починати. Всім роздано проект порядку денного", - заявив Монастирський.

Зазначимо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності заявив, що народні депутати зареєстрували постанову про звільнення генерального прокурора через розслідування резонансних справ.

"Давайте візьмемо постанову про висловлення недовіри генерального прокурору і подивимось, що мені вміняється. Перший епізод - справа Альпєріна, яка розслідується в НАБУ, до якої Офіс генпрокурора не має відношення. Інший епізод - справа Садового. Така сама історія, процесуальне керівництво за НАБУ і САП. Третє історія - Гладковський. Те саме, розслідує НАБУ, САП, процесуальне керівництво. Четверта історія - справа Гандзюк. Тут історія є протилежною тому, про що говорить Бужанський. Адже слідство було розблоковане. Ми знайшли Левіна, притягнули до відповідальності багато осіб, які переховувались", - заявив Рябошапка.

Раніше повідомлялося, що новим генеральним прокурором України замість Руслана Рябошапки може стати нардеп Сергій Іонушас.

Відзначимо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі РБК-Україна підтвердив, що у Верховній раді є достатня кількість голосів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Нагадаємо, Корнієнко заявив, що Верховна рада Україна не задоволена відсутністю підозр від Офісу генерального прокурора.

Також у Верховній раді України з'явився текст проекту постанови №3154 "Про висловлення недовіри генеральному прокурору Рябошапку Р. Р.".