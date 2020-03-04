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В Раде собрали достаточно голосов за отставку Рябошапки

Новости » Политика     04.03.2020 - 14:02
В Раде собрали достаточно голосов за отставку Рябошапки
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Сейчас собрано уже 227 подписей за отставку Рябошапки

В Верховной раде есть достаточное количество голосов за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Сейчас собрано уже 227 подписей за отставку Рябошапки.

"Отчет генпрокурора будет причиной прекращения или непрекращения его полномочий. У нас есть постановление, которое зарегистрировано Бужанским. Сейчас собрано уже 227 подписей за отставку. То есть большинство депутатов оценивают деятельность Офиса генпрокурора как неэффективную", - рассказал Корниенко.

Кроме того, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии РБК-Украина подтвердил, что завтра рассмотрят постановление об отставке Рябошапки.

"Продолжается сбор. Надо 150 подписей. Уже было около 70 подписей. Я думаю, что шансы велики. Это внеочередное заседание народных депутатов по вопросу об отставке генпрокурора", - заявил нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура.

По его словам, спикер ВР объяснил, что единственной возможностью провести заседание является назначение его на 18:30.

Добавим, новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки может стать нардеп Сергей Ионушас.

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