В Раде собрали достаточно голосов за отставку Рябошапки

Сейчас собрано уже 227 подписей за отставку Рябошапки
В Верховной раде есть достаточное количество голосов за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.
Сейчас собрано уже 227 подписей за отставку Рябошапки.
"Отчет генпрокурора будет причиной прекращения или непрекращения его полномочий. У нас есть постановление, которое зарегистрировано Бужанским. Сейчас собрано уже 227 подписей за отставку. То есть большинство депутатов оценивают деятельность Офиса генпрокурора как неэффективную", - рассказал Корниенко.
Кроме того, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии РБК-Украина подтвердил, что завтра рассмотрят постановление об отставке Рябошапки.
"Продолжается сбор. Надо 150 подписей. Уже было около 70 подписей. Я думаю, что шансы велики. Это внеочередное заседание народных депутатов по вопросу об отставке генпрокурора", - заявил нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура.
По его словам, спикер ВР объяснил, что единственной возможностью провести заседание является назначение его на 18:30.
Добавим, новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки может стать нардеп Сергей Ионушас.