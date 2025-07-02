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Путін відкинув припинення вогню в Україні під час розмови з Макроном, - ЗМІ

Середа 02 липня 2025 11:40
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Путін відкинув припинення вогню в Україні під час розмови з Макроном, - ЗМІ Фото: Володимир Путін, диктатор Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін не змінив позиції щодо повномасштабно війни в Україні та відкинув припинення вогню на фронті під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел Bloomberg, після розмови з Путіним Макрон зв'язався з українським колегою Володимиром Зеленський, щоб проінформувати його про свої телефонні перемовини з диктатором.

Президент Франції повідомив Зеленському, що позиція російського диктатора щодо припинення війни не змінилась й він продовжує відкидати встановлення "режиму тиші".

Переговори Путіна та Макрона

Вчора, 1 липня, французький лідер вперше за майже три роки поспілкувався телефоном із російським диктатором. Під час розмови сторони торкнулись питання повномасштабної війни в Україні. Путін, як й минулі рази, перекинув провину на Захід та повторив тези про те, що саме нібито західні країни спровокували конфлікт та продовжують його підтримувати.

У відповідь президент Франції наголосив на необхідності встановлення "режиму тиші" для запуску мирного процесу, який би мав довготривалий і стабільний характер.

Детальніше про те, хто ще зі світових лідерів підтримує діалог із Кремлем - у матеріалі РБК-Україна.

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