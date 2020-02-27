ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет рекомендує Раді посилити відповідальність за неправдиве мінування

Новини » Політика     27.02.2020 - 14:16
Комітет рекомендує Раді посилити відповідальність за неправдиве мінування
Фото : засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Відповідний законопроект рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, під час обговорення проекту на засіданні комітету необхідність його прийняття обґрунтовувалася тим, що "кількість завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності за останній час набула загрозливого масштабу".

При цьому повідомлення носять комплексний характер, коли одночасно повідомляється про замінування десятків об’єктів. Усе частіше такі повідомлення стосуються закладів освіти, охорони здоров’я, об’єктів, що мають велике значення для функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки й оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та становити загрозу для життя і здоров’я людей.

Вказано також, що правоохоронні органи вимушені реагувати на кожне таке повідомлення, задіюючи значну кількість спеціальної техніки та особового складу, вимушено відволікаючи від виконання основних службових завдань.

"Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект про посилення відповідальності за неправдиве мінування. Законопроект №2642 був зареєстрований у парламенті 20 грудня.

Як писало РБК-Україна, Кабмін на засіданні 18 грудня ухвалив відповідний проект закону.

У Раді створили робочу групу для скасування закону "Про вільну економічну зону "Крим" Кабмін вніс до Ради закон про контроль промислового забруднення
Новини України Верховна Радапсевдомінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся