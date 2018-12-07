Комитет рекомендует Раде усилить борьбу с антисемитизмом в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Андрей Коваль)

Раде рекомендуют принять соответствующий проект постановления

Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендует Верховной раде принять проект постановления № 9371 об усилении борьбы с антисемитизмом в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Соответствующий проект комитет рассмотрел на своем заседании 6 декабря.

"Депутаты рекомендовали Верховной раде поддержать проект постановления "Об обращении Верховной рады Украины к Кабинету министров, Службе безопасности Украины, Генеральной прокуратуре, Национальной полиции, другим правоохранительным органам, органам судебной власти и органам местного самоуправления по усилению борьбы с проявлениями ксенофобии, антисемитизма, предупреждения преступлений на почве ненависти и защите прав граждан еврейского происхождения, еврейской общины" (№ 9371)", - сказано в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, в парламенте 6 декабря был зарегистрирован проект постановления №9371. Автор постановления - нардеп Георгий Логвинский (фракция "Народный фронт").

В пятницу министры внутренних дел стран Европейского союза на саммите в Брюсселе приняли декларацию о борьбе с антисемитизмом.

Напомним, в июне анонсировалось, что украинский парламент подготовил проект постановления об осуждении любых антисемитских действий.

Стоит также подчеркнуть, в апреле Американский исследовательский центр Pew Research Center опубликовал исследование, из которого следовало, что уровень бытового антисемитизма в Украине самый низкий в Восточной Европе. В частности, только 5% украинский не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны.