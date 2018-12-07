Комітет рекомендує Раді посилити боротьбу з антисемітизмом в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Андрій Коваль)

Раді рекомендують прийняти відповідний проект постанови

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує Верховній раді ухвалити проект постанови № 9371 щодо посилення боротьби з антисемітизмом в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідний проект комітет розглянув на своєму засіданні 6 грудня.

"Депутати рекомендували Верховній раді підтримати проект постанови "Про звернення Верховної ради України до Кабінету міністрів, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, Національної поліції, інших правоохоронних органів, органів судової влади і органів місцевого самоврядування щодо посилення боротьби з проявами ксенофобії, антисемітизму, запобігання злочинам на ґрунті ненависті та захисту прав громадян єврейського походження, єврейської громади" (№ 9371)", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, у парламенті 6 грудня був зареєстрований проект постанови №9371. Автор постанови - нардеп Георгій Логвинський (фракція "Народний фронт").

У п'ятницю міністри внутрішніх справ країн Європейського союзу на саміті в Брюсселі ухвалили декларацію про боротьбу з антисемітизмом.

Нагадаємо, у червні анонсувалося, що український парламент підготував проект постанови про засудження будь-яких антисемітських дій.

Варто також підкреслити, в квітні Американський дослідницький центр Pew Research Center оприлюднив дослідження, з якого випливало, що рівень побутового антисемітизму в Україні найнижчий у Східній Європі. Зокрема, тільки 5% українців не хотіли б бачити євреїв серед громадян своєї країни.