Комітет рекомендує Раді спростити формування територіальних громад

Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Таке рішення комітет прийняв на засіданні в середу

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту прийняти урядовий законопроект про зміни до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад", який відкриває можливість прискорити формування перспективних планів спроможних громад. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Документ рекомендується прийняти за основу та в цілому в першому читанні.

Відзначимо, спочатку підкомітет рекомендував схвалити цей законопроект за основу. Але вже в ході засідання комітету було озвучено пропозицію рекомендувати його до прийняття за основу і в цілому. Дану пропозицію підтримав 21 член комітету, один утримався.

Проектом планується доповнити перелік умов добровільного об'єднання громад вимогою про здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад Автономної республіки Крим, області. Також пропонується, щоб перспективні плани формування територій громад АР Крим, областей затверджувалися Кабінетом міністрів за поданням Ради міністрів Криму, відповідної ОДА.

У пояснювальній записці вказано, що зараз обласні ради не завжди вчасно і правильно приймають рішення про схвалення перспективних планів формування територій громад областей, часто політизуючи цей процес з метою збереження свого впливу на потенційних виборців.

Нагадаємо, в парламенті з'явився текст даного урядового законопроекту. При цьому даний проект Кабмін вніс до Ради 30 вересня, проте текст документа спочатку був відсутній на сайті парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, 25 вересня уряд схвалив законопроект про зміни до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад", які відкривають можливість прискорити формування перспективних планів здатних громад.

Варто також додати, у парламентській партії "Слуга народу" заявили, що місцеві вибори відбудуться після реформи децентралізації.