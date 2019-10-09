ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет рекомендує Раді спростити формування територіальних громад

Новини » Політика    09.10.2019 - 11:40
Комітет рекомендує Раді спростити формування територіальних громад
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Таке рішення комітет прийняв на засіданні в середу

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту прийняти урядовий законопроект про зміни до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад", який відкриває можливість прискорити формування перспективних планів спроможних громад. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Документ рекомендується прийняти за основу та в цілому в першому читанні.

Відзначимо, спочатку підкомітет рекомендував схвалити цей законопроект за основу. Але вже в ході засідання комітету було озвучено пропозицію рекомендувати його до прийняття за основу і в цілому. Дану пропозицію підтримав 21 член комітету, один утримався.

Проектом планується доповнити перелік умов добровільного об'єднання громад вимогою про здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад Автономної республіки Крим, області. Також пропонується, щоб перспективні плани формування територій громад АР Крим, областей затверджувалися Кабінетом міністрів за поданням Ради міністрів Криму, відповідної ОДА.

У пояснювальній записці вказано, що зараз обласні ради не завжди вчасно і правильно приймають рішення про схвалення перспективних планів формування територій громад областей, часто політизуючи цей процес з метою збереження свого впливу на потенційних виборців.

Нагадаємо, в парламенті з'явився текст даного урядового законопроекту. При цьому даний проект Кабмін вніс до Ради 30 вересня, проте текст документа спочатку був відсутній на сайті парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, 25 вересня уряд схвалив законопроект про зміни до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад", які відкривають можливість прискорити формування перспективних планів здатних громад.

Варто також додати, у парламентській партії "Слуга народу" заявили, що місцеві вибори відбудуться після реформи децентралізації.

У Кабміні анонсували скасування трудових книжок: що зміниться У Раді пояснили, чому в Україні ще не запрацював закон про трансплантацію
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаОТГ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся