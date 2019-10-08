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В Раде появился текст закона Кабмина об упрощении формирования общин

Новости » Политика    08.10.2019 - 11:59
В Раде появился текст закона Кабмина об упрощении формирования общин
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом дополняется перечень условий добровольного объединения территориальных общин

Текст правительственного законопроекта об изменениях в закон "О добровольном объединении территориальных общин", который открывает возможность ускорить формирование перспективных планов способных общин, появился на сайте Верховной рады. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Проектом предлагается дополнить часть первую статьи 4 закона "О добровольном объединении территориальных общин" нормой, которой перечень условий добровольного объединения дополняется требованием об осуществлении этого процесса в соответствии с перспективными планами формирования территорий общин Автономной республики Крым, области. Также предусмотрено изложить в новой редакции часть третью статьи 11 закона, устанавливающую, что перспективные планы формирования территорий общин АР Крым, областей утверждаются Кабмином по представлению Совета министров Крыма, соответствующей ОГА.

В пояснительной записке объясняется, что сейчас областные советы не всегда вовремя и правильно принимают решения об одобрении перспективных планов формирования территорий общин областей, часто политизируя этот процесс с целью сохранения своего влияния на потенциальных избирателей.

"В результате игнорирования критериев формирования способных территориальных общин, областными советами одобряются перспективные планы формирования территорий общин, которыми предусматривается возможность образования объединенных территориальных общин, которые не способны оказывать жителям качественные и доступные публичные и другие услуги", - подчеркивают в правительстве.

Кроме того, распространены случаи создания ОТО, состав или административные центры которых не соответствуют Методике формирования способных территориальных общин и перспективному плану формирования территорий общин. Бюджеты таких общин остаются дотационными, что в значительной мере ограничивает возможности соответствующих органов местного самоуправления в полной мере реализовывать возложенные на них полномочия.

Напомним, 30 сентября Кабмин внес в Раду данный проект закона, однако текст документа сначала отсутствовал на сайте парламента.

Как писало РБК-Украина ранее, 25 сентября правительство одобрило законопроект об изменениях в закон "О добровольном объединении территориальных общин", которые открывают возможность ускорить формирование перспективных планов способных общин.

Стоит также добавить, в парламентской партии "Слуга народа" заявили, что местные выборы состоятся после реформы децентрализации.

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