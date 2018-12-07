Комитет рекомендует Раде создать местные фонды развития туризма

Фото: Верховная рада (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендует Верховной раде принять законопроект №8565 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о создании местных фондов развития туризма и льготного использования средств". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Указано, что законом предлагается формирование целевых фондов местных бюджетов, деятельность которых направлена ​​исключительно на финансирование мероприятий стимулирования развития туризма, по аналогии с существующим в законодательстве Украины механизмом формирования фондов охраны окружающей природной среды.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде поддержать данный законопроект в первом чтении и за основу и передать данное решение комитету по вопросам бюджета, который является основным по рассмотрению этого законодательного акта", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что представитель Министерства по вопросам экономического развития и торговли в ходе заседания высказался в поддержку данного законопроекта при условии определенной доработки. А Министерство финансов не поддерживает данный проект и предлагает отправить его на доработку.

Напомним, комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендует парламенту принять законопроект №8513 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о развитии туризма".

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы приняли за основу и в целом проект закона №8502 об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения. За принятие закона проголосовал 231 депутат.

Добавим также, в мае прошлого года Рада поддержала за основу законопроект №2232 "О внесении изменений в закон "О личном крестьянском хозяйстве" по развитию сельского зеленого туризма".