Комитет рекомендует Раде внести изменения в Бюджетный кодекс по развитию туризма

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять в первом чтении

Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендует Верховной раде принять законопроект № 8513 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о развитии туризма". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Указано, что законопроектом предлагается создать в составе государственного бюджета Украины государственный фонд развития туризма, предусмотрев его ежегодное наполнение на уровне не менее 0,5% прогнозного объема доходов общего фонда проекта госбюджета на соответствующий бюджетный год.

"Члены комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма приняли решение рекомендовать Верховной раде поддержать данный законопроект в первом чтении и направить данное решение комитета по вопросам бюджета, который является основным по рассмотрению этого законодательного акта", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в ходе обсуждения заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук высказался в поддержку данного проекта, но с доработкой. В то же время, представитель Министерства финансов высказался против принятия данного законопроекта, поскольку его реализация требует значительных средств, а разработчики не представили соответствующие расчеты.

Напомним, ранее парламент принял за основу и в целом проект закона №8502 об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения, за что проголосовал 231 депутат.

Как писало РБК-Украина ранее, в мае прошлого года Рада поддержала за основу законопроект №2232 "О внесении изменений в закон "О личном крестьянском хозяйстве" по развитию сельского зеленого туризма".