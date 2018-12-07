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Комітет рекомендує Раді створити місцеві фонди розвитку туризму

Новини » Політика    07.12.2018 - 13:37
Комітет рекомендує Раді створити місцеві фонди розвитку туризму
Фото: Верховна рада (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

Відповідний законопроект рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №8565 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення місцевих фондів розвитку туризму та пільгового використання їх коштів". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Вказано, що законом пропонується формування цільових фондів місцевих бюджетів, діяльність яких направлена виключно на фінансування заходів стимулювання розвитку туризму, за аналогією з існуючим в законодавстві України механізмом формування фондів охорони навколишнього природного середовища.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді підтримати даний законопроект у першому читанні і за основу та передати дане рішення комітету з питань бюджету, який є основним з розгляду цього законодавчого акту", - сказано у повідомленні.

Крім того, зазначається, що представник Міністерства з питань економічного розвитку і торгівлі в ході засідання висловився на підтримку даного законопроекту за умови певного доопрацювання. А Міністерство фінансів не підтримує даний проект і пропонує відправити його на доопрацювання.

Нагадаємо, комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму рекомендує парламенту прийняти законопроект №8513 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розвитку туризму".

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи схвалили за основу і в цілому проект закону №8502 про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення. За прийняття закону проголосував 231 депутат.

Додамо також, у травні минулого року Рада підтримала за основу законопроект №2232 "Про внесення змін до закону "Про особисте селянське господарство" щодо розвитку сільського зеленого туризму".

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