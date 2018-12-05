Рада объявила Куяльницкий лиман курортом госзначения

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

За закон проголосовал 231 нардеп

Парламент принял за основу и в целом проект закона №8502 об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения. За документ проголосовал 231 нардеп, передает кореспондент РБК-Украина.

Документом предусматривается утвердить округ и зоны санитарной (горно-санитарной) охраны курорта Куяльник.

"Объявить природные территории Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения - курортом Куяльник… Утвердить границы округа и зон санитарной (горно-санитарной) охраны курорта Куяльник", - сказано в тексте закона.

"Возникла настоятельная потребность в сохранении уникального месторождения пелоидов и минеральных вод путем объявления природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения", - подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, ранее комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендовал ВР принять за основу и в целом проект закона №8502 об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне 2014 года нардепы ограничили возраст детей, которым разрешено находиться в санаториях вместе с родителями. Таким образом, четко законодательно установлены возрастные границы пребывания детей в учреждениях оздоровления: от 4 до 7 лет - вместе с родителями, а от 7 до 18 лет - самостоятельно.