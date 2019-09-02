Комитет рекомендует Раде снять неприкосновенность с нардепов

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту одобрить во втором чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение комитет принял в ходе заседания в понедельник.

"17 "за", "против" 2, воздержались один, не голосовали двое", - отметила глава комитета Ирина Венедиктова.

"Рекомендовать Верховной раде поданный президентом как неотложный законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203 от 30 августа 2019 года принять как закон", - говорится в решении комитета.

Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, 363 парламентария поддержали за основу проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины). Таким образом, данный закон был принят за основу.

Напомним, 19 июня 2018 года Конституционный суд Украины признал соответствующим Основному закону законопроект пятого президента Петра Порошенко об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года. "Признать отвечающим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины, реестр. № 7203)", - постановил КСУ.

Так, в случае принятия Верховной радой закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Подчеркнем, в конце мая президент Украины Владимир Зеленский выступил за принятие Верховной радой законопроекта, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов с 2020 года. Так, глава государства настаивал на рассмотрении именно проекта закона №7203.

РБК-Украина в своем материале "Предвыборная повестка: чем займется Верховная рада на новой сессии" писало, что в ВР 8 созыва не было достаточного количества голосов для отмены депутатской неприкосновенности.