Комітет рекомендує Раді зняти недоторканність з нардепів

Комітет Верховної ради з питань правової політики рекомендує парламенту схвалити в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення комітет прийняв на засіданні в понеділок.

"17 "за", "проти" 2 , утримались один, не голосували двоє", - зазначила глава комітету Ірина Венедіктова.

"Рекомендувати Верховній раді поданий президентом як невідкладний законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканості народних депутатів, реєстраційний номер 7203 від 30 серпня 2019 року прийняти як закон", - йдеться у рішенні комітету.

Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, 363 парламентарія підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України). Таким чином, даний закон був прийнятий за основу.

Нагадаємо, 19 червня 2018 року Конституційний суд України визнав відповідним Основному закону законопроект п'ятого президента Петра Порошенка про скасування недоторканності народних депутатів з відстрочкою до 2020 року. "Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України, реєстр. № 7203)", - постановив КСУ.

Так, у разі прийняття Верховною радою закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Підкреслимо, в кінці травня президент України Володимир Зеленський виступив за прийняття Верховною радою законопроекту, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів з 2020 року. Так, глава держави наполягав на розгляді саме проекту закону №7203.

РБК-Україна в своєму матеріалі "Передвиборна повістка: чим займеться Верховна рада на новій сесії" писало, що в ВР 8 скликання не було достатньої кількості голосів для скасування депутатської недоторканності.