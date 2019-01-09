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Комитет рекомендует Раде штрафовать за препятствование созданию ОСМД

Новости » Политика    09.01.2019 - 11:48
Комитет рекомендует Раде штрафовать за препятствование созданию ОСМД
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Соответствующий проект закона рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №5499 об установлении ответственности за нарушение срока передачи документации на многоквартирный дом, в котором создано объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, документом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 1492, которой предусмотреть ответственность за нарушение срока передачи технической и иной, предусмотренной законодательством документации на многоквартирный дом, в котором создано ОСМД.

Таким образом, нарушение должностными лицами субъекта хозяйствования, который осуществлял содержание многоквартирного дома и придомовой территории как исполнитель соответствующих услуг или управления многоквартирным домом, и/или балансодержание до создания ОСМД, сроков передачи технической и иной предусмотренной законодательством документации на многоквартирный дом влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Отметим, что один такой минимум составляет 17 гривен.

Кроме того, проектом закона предлагается возложить на районные, районные в городе, городские или районные суды (судей) обязанность по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренные настоящей статьей, а на должностных лиц, уполномоченных на то областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями - право составлять протоколы об админправонарушениях, предусмотренных предлагаемой нормой.

"Принятие законопроекта станет превентивным механизмом относительно нарушения сроков передачи технической документации на дом заказчиками строительства или предыдущими владельцами домов с целью препятствования создания объединения совладельцев многоквартирного дома", - считают в комитете.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что Евросоюз выделит 4 млн евро для создания новых ОСМД в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины совместно с международными партнерами из банка разработали маршрутную карту для ОСМД и совладельцев многоквартирных домов по работе с Фондом энергоэффективности.

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