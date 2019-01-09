Комітет рекомендує Раді штрафувати за перешкоджання створенню ОСББ

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Відповідний проект закону рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №5499 щодо встановлення відповідальності за порушення строку передачі документації на багатоквартирний будинок, в якому створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, документом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 1492, якою передбачити відповідальність за порушення строку передачі технічної та іншої, передбаченої законодавством документації на багатоквартирний будинок, в якому створено ОСББ.

Таким чином, порушення посадовими особами суб’єкту господарювання, який здійснював утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території як виконавець відповідних послуг або управління багатоквартирним будинком, та/або балансоутримання до створення ОСББ, строків передачі технічної та іншої передбаченої законодавством документації на багатоквартирний будинок тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Зазначимо, що один такий мінімум складає 17 гривень.

Крім того, проектом закону пропонується покласти на районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (суддів) обов’язок щодо розгляду справ про адмінправопорушення, передбачені цією статтею, а на посадових осіб, уповноважених на те обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями - право складати протоколи про адмінправопорушення, передбачені пропонованою нормою.

"Прийняття законопроекту стане превентивним механізмом щодо порушення строків передачі технічної документації на будинок замовниками будівництва або попередніми власниками будинків з метою перешкоджання створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку", - вважають у комітеті.

Нагадаємо, у кінці листопада повідомлялося, що Євросоюз виділить 4 млн євро для створення нових ОСББ в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з міжнародними партнерами зі Світового банку розробили маршрутну карту для ОСББ та співвласників багатоквартирних будинків по роботі з Фондом енергоефективності.