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Евросоюз выделит 4 млн евро для создания новых ОСМД в Украине

Новости » Общество    30.11.2018 - 12:02
Евросоюз выделит 4 млн евро для создания новых ОСМД в Украине
Фото: Янтомас Химстра (kharkivoda.gov.ua)

Около 480 тыс. человек получат прямую выгоду от реализации проекта

Европейский союз и Программа развития ООН (ПРООН) запускают двухлетний проект "Обьединения совладельцев домов для внедрения устойчивых энергоэффективных решений" с целью стимулировать и поддержать создание объединений совладельцев многоквартирных домов в 24 областях Украины. Об этом на презентации проекта сообщил директор ПРООН в Украине Янтомас Химстра, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, 2 тыс. новых ОСМД будет создано и в общем 4 тыс. ОСМД пройдут обучение по управлению энергоэффективными проектами.

Как указано, около 480 тыс. человек получат прямую выгоду от реализации проекта, и не менее чем 1 млн украинцев повысят свою осведомленность в сфере энергоэффективности.

"Много лет мы с ЕС работали с различными ОСМД. Эта программа позволит создать более 2 тыс. новых ОСМД. Эта идея получения кредитов еще не совсем закрепилась среди граждан. Во всех регионах Украины ПРООН будет работать над вопросами улучшения", - сказал он.

По его словам, ПРООН начинает внедрение нового проекта.

"Чтобы поддержать устойчивое развитие городов и общин, а также удовлетворить потребность людей в качественном жилье, ПРООН начинает внедрение нового проекта, задача которого - мобилизовать совладельцев многоквартирных домов в Украине и помочь им значительно улучшить энергоэффективность зданий за уменьшения потребления и стоимости энергии", - сказал он.

Проект является частью программы ЕС по поддержке энергоэффективности для Украины (EE4U) и реализуется с целью улучшить энергоэффективность жилищного сектора Украины. В свою очередь, проект ПРООН будет стимулировать и поддерживать создание новых ОСМД, используя свое присутствие в регионах, а также готовить их к поиска и получения финансирования для реализации инициатив по улучшению состояния дома.

Напомним, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины совместно с международными партнерами из Всемирного банка разработали маршрутную карту для ОСМД и совладельцев многоквартирных домов по работе с Фондом энергоэффективности.

Ранее сообщалось, что Европейский союз предоставит транш в размере 54 млн евро на нужды Фонда энергоэффективности Украины.

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