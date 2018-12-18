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Комітет рекомендує Раді продовжити мораторій на продаж землі

Новини » Політика    18.12.2018 - 16:30
Комітет рекомендує Раді продовжити мораторій на продаж землі
Фото: Олександр Бакуменко (facebook.com)

Нардепи на засіданні комітету розглянули усі зареєстровані у Раді проекти законів щодо мораторію

Комітет рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №9355-5 про продовження мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Про це РБК-Україна повідомив заступник голови комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Олександр Бакуменко.

Він зазначив, що комітет розглянув усі зареєстровані у Раді проекти закони про продовження мораторію.

"На сьогоднішньому засіданні розглянуто всі законопроекти щодо продовження заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення. Комітет підтримав законопроект №9355-5", - повідомив парламентар.

Нардеп наголосив, що розробниками цього законопроекту були у більшості члени аграрного комітету.

"Цей законопроект передбачає продовження мораторію на один рік. А також обов’язкове внесення Кабміном закону про обіг землі… Усі інші законопроекти комітет відхилив, рекомендувавши прийняти за основу один - №9355-5. Але комітет надав свій висновок, а в залі будуть розглядатись всі законопроекти", - пояснив замголови комітету.

Нагадаємо, у вівторок Рада підтримала включення 16 законопроектів про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Таке рішення підтримали 235 парламентарів. Відзначимо, нардепи з третього разу змогли включили законопроекти до порядку денного для прийняття рішення у четвер, 20 грудня.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР з питань аграрної політики анонсував розгляд законопроектів про мораторій на відчуження земель 18 грудня.

Відзначимо, глава Верховної ради Андрій Парубій у понеділок заявив, що нардепи зможуть розглянути блок питань про продовження мораторію на продаж земель у четвер, 20 грудня.

Агентство також писало, що на початку грудня у Раду внесли п'ять законопроектів про продовження мораторію на продаж землі.

Комітет Ради розгляне законопроекти про мораторій на продаж земель у вівторок Рада продовжить мораторій на продаж землі у четвер, - Парубій
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