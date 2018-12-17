Комитет Рады рассмотрит законопроекты о моратории на продажу земель во вторник

Фото: Александр Бакуменко (РБК-Украина, Виталий Носач)

На заседании комитета нардепы рассмотрят все зарегистрированные в ВР проекты законов о продлении моратория

Комитет Верховной рады по вопросам аграрной политики планирует во вторник, 18 декабря, рассмотреть более 15 законопроектов о моратории на отчуждение земель. Об этом заявил заместитель главы комитета, народный депутат Александр Бакуменко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам парламентария, на заседании будут рассмотрены все зарегистрированные в ВР проекты законов о продлении моратория.

"Завтра аграрный комитет на своем заседании рассмотрит все зарегистрированные в парламенте законопроекты о продлении запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения", - заявил Бакуменко.

Нардеп подчеркнул, что речь идет о законопроекте №9355 "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения". Кроме того, комитет рассмотрит 15 альтернативных к нему законопроектов.

"Также это законопроект №9364. Два года назад комитет уже рассмотрел законопроект №5476, его тоже надо включить в четверг в повестку дня", - добавил он.

Заместитель главы комитета призвал главу ВР перед рассмотрением вопроса о продлении моратория 20 декабря рассмотреть в Раде ряд законопроектов аграрной политики.

В частности, № 8121 о внесении изменений в Земельный кодекс о противодействии рейдерству, проекты №7118 и 7118-Д о внесении изменений в законы по управлению земельными ресурсами, - ред., евроинтеграционные законопроекты - № 4611, №9162 об основах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития, также №6527-Д и законопроект №3157 о внесении изменений в некоторые законодательные акты об уточнении порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками.

"Прошу поддержать включение всех законопроектов в повестку дня 9-й сессии. Прошу вас включить в повестку дня в четверг 20 декабря все мораторные законопроекты с целью комплексного решения общих вопросов в области земельных отношений", - отметил Бакуменко в ходе сегодняшнего заседания согласительного совета парламента.

Начало заседания комитета 18 декабря в 14:00.

Напомним, глава Верховной рады Андрей Парубий анонсировал, что нардепы смогут рассмотреть блок вопросов о продлении моратория на продажу земель в четверг, 20 декабря.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря в Раду внесли пять законопроектов о продлении моратория на продажу земли.

Подчеркнем, президент Петр Порошенко в ходе ежегодного обращения к украинскому парламенту подчеркивал, что сейчас нет шансов на снятие моратория на продажу земли и запуск соответствующего рынка.