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В Раду внесли пять законопроектов о продолжении моратория на продажу земли

Новости » Политика    04.12.2018 - 13:35
В Раду внесли пять законопроектов о продолжении моратория на продажу земли
Фото: парламент (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

На данный момент тексты законопроектов на сайте Рады отсутствуют

В Верховную раду Украины внесли пять законопроектов о продолжении моратория на продажу земли. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

В частности, в ВР 4 декабря внесли проекты законов №№9355-1-9355-5.

В Раду внесли пять законопроектов о продолжении моратория на продажу земли

Отметим, что проектом №9355-3 предлагается продлить мораторий до проведения и установления результатов Всеукраинского референдума по купле-продаже земель сельскохозяйственного назначения.

На данный момент тексты законопроектов на сайте Рады отсутствуют.

Напомним, в октябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель". Таким образом, мораторий был продлен до 2018 года.

В начале ноября 2018 года, как писало РБК-Украина, Конституционный суд Украины отказался рассматривать конституционное представление группы народных депутатов об отмене моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

В сентябре этого года Порошенко в ходе ежегодного обращения к украинскому парламенту подчеркивал, что в Украине на сегодняшний день нет шансов на снятие моратория с продажи земли и запуска соответствующего рынка. При этом глава государства напомнил, что Европейский суд по правам человека признал мораторий на свободный рыночный оборот земли нарушением прав украинцев.

Стоит отметить, что в середине ноября данные опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг" свидетельствовали о том, что большинство граждан Украины (72%) выступают против купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения и только 13% поддерживают открытие рынка земли.

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