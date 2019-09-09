Комитет рекомендует Раде принять закон о противодействии депутатскому спаму

Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект №1040-2 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о праве законодательной инициативы народных депутатов". Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам регламента ВР Сергей Кальченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, основной законопроект не был поддержан. Альтернативный проект был внесен 6 сентября народными депутатами Людмилой Марченко и Оксаной Гринчук.

"Вывод на проект закона №1040, определенный президентом Украины как неотложный. Предложить ВР включить в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении не поддержать. По проекту 1040-1, предлагается рекомендовать ВР по результатам рассмотрения - не поддержать. Соответственно проект № 1040-2. Предлагается рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом", - заявил Кальченко.

Напомним, в сентябре 2018 года глава ВР 8 созыва Андрей Парубий заявлял, что во избежание законодательного спама в парламенте будет разрешено регистрировать только такой законопроект, который получил поддержку народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, летом 2018 года в Раде заявили об увеличении "законодательного спама".