Комітет рекомендує Раді прийняти закон щодо протидії депутатському спаму

Комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект №1040-2 "Про внесення змін до деяких законів України щодо права законодавчої ініціативи народних депутатів". Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань регламенту ВР Сергій Кальченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, основний законопроект не було підтримано. Альтернативний проект було внесено 6 вересня народними депутатами Людмилою Марченко та Оксаною Гринчук.

"Висновок на проект закону №1040, визначений президентом України як невідкладний. Запропонувати ВР включити в порядок денний та за результатом розгляду в першому читанні не підтримати. Щодо проекту 1040-1, пропонується рекомендувати ВР за результатом розгляду - не підтримати. Відповідно проект № 1040-2. Пропонується рекомендувати Верховній раді за результатом розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому", - заявив Кальченко.

Нагадаємо, у вересні 2018 року глава ВР 8 скликання Андрій Парубій заявляв, що для уникнення законодавчого спаму в парламенті буде дозволено реєструвати тільки такий законопроект, який отримав підтримку народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, влітку 2018 року в Раді заявили про збільшення "законодавчого спаму".