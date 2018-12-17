Комитет Рады рассмотрит "языковой закон" в среду

Фото: Николай Княжицкий (yatsenyuk.org.ua)

Закон получил большое количество поправок от нардепов ко второму чтению

Профильный комитет парламента в среду рассмотрит "языковой закон" - законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который должен быть подготовлен ко второму чтению. Об этом заявил глава комитета по вопросам духовности и культуры Николай Княжицкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава комитета надеется на успешное рассмотрение документа.

"На этой неделе мы будем рассматривать на нашем комитете законопроект о применении украинского языка как государственного. Я надеюсь, что успешно рассмотрим этот законопроект", - сообщил Княжицкий.

Парламентарий подчеркнул, что закон получил большое количество поправок от народных депутатов.

"Законопроект включает более 2 тысяч поправок. Будем готовы к тому, чтобы вместе с украинским парламентом утвердить этот законопроект и сделать еще один шаг к утверждению нашей независимости", - добавил он.

Так, согласно графику заседаний, комитет планирует рассмотреть законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 19 декабря. Начало заседания в 15:00.

Напомним, ранее помощник главы комитета по вопросам культуры и духовности Юрий Крайняк заявил, что в комитете ожидают более тысячи поправок к принятому в первом чтении "языковому закону".

Как писало РБК-Украина ранее, 4 октября 2018 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Подчеркнем, из редакции под стенограмму была изъята норма о так называемых языковых инспекторах.

После принятия документа в первом чтении спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что перед вторым чтением законопроекта о государственном языке ожидается острая дискуссия.