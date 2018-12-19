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Комітет рекомендує Раді прийняти "мовний закон" у другому читанні

Новини » Політика    19.12.2018 - 17:02
Комітет рекомендує Раді прийняти "мовний закон" у другому читанні
Фото: Ірина Подоляк (facebook.com iryna podolyak)

За підтримку законопроекту проголосувала більшість членів комітету

Комітет парламенту з питань культури та духовності рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні "мовний закон" - законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у редакції комітету із внесеними поправками №5670-д. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови комітету, нардеп Ірина Подоляк.

Так, на засіданні комітету був кворум народних депутатів.

"На засіданні комітету розглянули законопроект до другого читання про функціонування української мови як державної. Проект було рекомендовано в редакції комітету виносити у сесійну залу", - повідомила Подоляк.

За рішення підтримати законопроект проголосувала більшість членів комітету.

Нагадаємо, раніше профільний комітет парламенту анонсував розгляд у середу "мовного закону" - законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної, який повинен бути підготовлений до другого читання.

Як писало РБК-Україна раніше, помічник голови комітету з питань культури і духовності Юрій Крайняк заявив, що в комітеті очікують понад тисячу поправок до прийнятого в першому читанні "мовного закону".

Так, 4 жовтня 2018 року Верховна рада схвалила в першому читанні за основу законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Підкреслимо, з редакції під стенограму була вилучена норма про так званих мовних інспекторів.

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