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"Языковой закон" может получить более тысячи поправок, - комитет

Новости » Общество    22.10.2018 - 16:13
Фото: заседание ВР (РБК-Украина)
Фото: заседание ВР (РБК-Украина)

В парламентском комитете предлагают сделать закон "менее агрессивным"

В комитете Верховной рады по вопросам культуры и духовности ожидают более одной тысячи поправок к принятому в первом чтении "языковому закону." Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил помощник председателя комитета Юрий Крайняк.

По его словам, комитет еще не получил всех правок к законопроекту №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Есть поправки, которые уже представлены. Завтра, (23 октября, - ред.) последний день подачи поправок народными депутатами. Эти поправки будут прорабатываться комитетом. Мы можем предположить, что их будет много. Например, когда мы делали закон о кинематографии, который не был таким резонансным, получили около 600 поправок. А здесь (к законопроекту об украинском языке, - ред.) может быть больше тысячи поправок", - сказал Крайняк.

Помощник главы комитета отметил, что законопроект нуждается в существенной доработке до его рассмотрения в сессионном зале.

"Закон в первом чтении действительно является не сбалансированным. Его можно было бы каким-то образом сделать где-то менее агрессивным", - добавил он.

Помощник председателя комитета также отметил, что пока неизвестно, когда комитет сможет собраться для подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, 4 октября 2018 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Подчеркнем, из редакции под стенограмму была изъята норма о так называемых языковых инспекторах.

После принятия законопроекта в первом чтении спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что перед вторым чтением законопроекта о государственном языке ожидается острая дискуссия.

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