Комитет рекомендует Раде принять новый избирательный кодекс

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной раде принять проект нового избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами Рады. Об этом заявил глава комитета, народный депутат Руслан Князевич, передает корреспондент РБК-Украина.

Решение было принято единогласно.

"Подготовка к рассмотрению ко второму чтению проекта избирательного кодекса. При принятии решения мы должны воспользоваться поручением председателя Верховной рады и применить ч. 3 статьи 118. Предлагается принять в целом. Решение принято единогласно 18 - "за", - сообщил Князевич.

Напомним, в правовом комитете Верховной рады ожидали, что сегодня удастся собрать кворум для рассмотрения нового избирательного кодекса по открытым спискам перед внеочередными выборами в ВР. Так, замглавы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец ранее отмечал, что на последних заседаниях комитета не удавалось собрать кворум.

Стоит отметить, что заседание должно было состояться в среду в 14:15.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер ВР Андрей Парубий подчеркивал, что после решения комитета парламента по вопросам правовой политики новый избирательный кодекс будет безотлагательно вынесен на рассмотрение нардепов. Так, глава парламента призывал комитет собраться во вторник, 28 мая, для рассмотрения кодекса.

Подчеркнем, глава подкомитета комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Сидорович заявил о готовности избирательного кодекса к рассмотрению в сессионном зале парламента.