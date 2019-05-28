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В Раде рассмотрят избирательный кодекс после утреннего заседания в среду

Новости » Выборы 2019    28.05.2019 - 16:08
В Раде рассмотрят избирательный кодекс после утреннего заседания в среду
Фото: Леонид Емец (Виталий Носач/РБК-Украина)

На последних заседаниях комитета не было кворума

В правовом комитете Верховной рады ожидают, что в среду удастся собрать кворум для рассмотрения нового избирательного кодекса по открытым спискам перед внеочередными выборами в ВР. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил заместитель главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

По его словам, на последних заседаниях комитета не удавалось собрать кворум. Нардеп надеется, что в эту среду на заседании будут присутствовать 16 членов комитета.

"Заседание комитета должно состояться в среду в 14:15. На это заседание, я надеюсь, что придет необходимое количество для кворума. Потому что у нас есть поручение от главы парламента провести это заседание и рассмотреть именно избирательный кодекс, чтобы парламент мог приступить к работе с ним в сессионном зале", - сообщил Емец.

Напомним, сегодня спикер ВР Андрей Парубий заявил, что после решения комитета парламента по вопросам правовой политики новый избирательный кодекс будет безотлагательно вынесен на рассмотрение нардепов.

Так, глава парламента призвал комитет собраться сегодня, 28 мая, для рассмотрения кодекса.

Как писало РБК-Украина ранее, глава подкомитета комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Сидорович заявил о готовности избирательного кодекса к рассмотрению в сессионном зале парламента.

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