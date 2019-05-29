Комітет рекомендує Раді ухвалити новий виборчий кодекс

Комітет Верховної ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній раді прийняти проект нового виборчого кодексу у другому читанні перед позачерговими виборами до Ради. Про це заявив голова комітету, народний депутат Руслан Князевич, передає кореспондент РБК-Україна.

Рішення було прийнято одноголосно.

"Підготовка до розгляду до другого читання проекту виборчого кодексу. Під час прийняття рішення ми маємо скористатись дорученням голови Верховної ради і застосувати ч. 3 статті 118. Пропонується прийняти в цілому. Рішення прийнято одноголосно 18 - "за", - повідомив Князевич.

Нагадаємо, в правовому комітеті Верховної ради очікували, що сьогодні вдасться зібрати кворум для розгляду нового виборчого кодексу за відкритими списками перед позачерговими виборами до ВР. Так, заступник голови комітету з питань правової політики і правосуддя Леонід Ємець раніше відзначав, що на останніх засіданнях комітету не вдавалося зібрати кворум.

Варто зазначити, що засідання мало відбутися у середу о 14:15.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер ВР Андрій Парубій підкреслював, що після рішення комітету парламенту з питань правової політики новий виборчий кодекс буде невідкладно винесено на розгляд нардепів. Так, глава парламенту закликав комітет зібратися у вівторок, 28 травня, для розгляду кодексу.

Підкреслимо, глава підкомітету комітету з питань правової політики і правосуддя Руслан Сидорович заявив про готовність виборчого кодексу до розгляду в сесійній залі парламенту.