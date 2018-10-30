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Комитет рекомендует Раде предусмотреть выпуск банковских сертификатов

Новости » Финансы    30.10.2018 - 11:37
Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Документом предлагается ввести банковские сертификаты - новый вид эмиссионных ценных бумаг, которые будут выпускаться банками

Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №9034 о финансовых инструментах банков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Документом предлагается ввести банковские сертификаты - новый вид эмиссионных ценных бумаг, которые будут выпускаться банками. Удобство использования банковских сертификатов заключается в том, что такой сертификат сочетает в себе свойства банковского вклада и ценной бумаги. Предполагается, что банковские сертификаты могут быть как процентными, так и учетными.

Соответствующие изменения предлагается внести в Хозяйственный кодекс и ряд законов о ценных бумагах, фондовом рынке, о депозитарной системе, об институтах совместного инвестирования и тому подобное.

По словам первого заместителя главы комитета Михаила Довбенко, этот сертификат - "это такой по сути гибрид определенный ценной бумаги, облигации и депозита".

"Если говорить о каких-то характеристиках, то по сравнению с этими инструментами - облигациями или депозитами - банковский сертификат имеет следующие преимущества. По сравнению с депозитом - высокую ликвидность, простоту оформления, бездокументарную форму, возможность отстранить сертификат до истечения срока на вторичном рынке", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что по сравнению с облигацией регистрация выпуска происходит в течение одного дня и не потребует значительного количества документации сравнению с тем, что облигация регистрируется в течение 25 рабочих дней.

"Члены комитета во время голосования единогласно поддержали законопроект. Принятие законопроекта, по их мнению, будет способствовать развитию рынка капитала через мобилизацию финансовых ресурсов и их эффективное использование, внедрению нового вида финансовых инструментов банков в бездокументарной форме", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №9236 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации".

Как писало РБК-Украина ранее, в июле 2016 года глава государства Петр Порошенко подписал проект закона №3555 "О финансовой реструктуризации", который предусматривает полную реструктуризацию задолженности по обоюдному согласию сторон, а также исключает принудительное привлечение должников к процессу реструктуризации. Отмечалось, что принятие этого закона было необходимо для выполнения Украиной своих обязательств перед МВФ.

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