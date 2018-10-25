Кабмин предлагает Раде усовершенствовать процедуру проведения финреструктуризации

Фото: Кабмин (РБК-Украина)

В частности, ВР предлагают разрешить совместное проведение финреструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №9236 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Рады.

Соответствующий проект был зарегистрирован в ВР 23 октября.

В пояснительной записке подчеркивается, что по состоянию на 1 января 2018 года доля неработающих кредитов в кредитном портфеле банковской системы Украины достигла уровня 55% от общего объема кредитов (один из самых высоких показателей в мире). Кроме того, правительство указывает также на высокий объем портфеля неработающих кредитов (около 400 миллиардов гривен) в банках государственного сектора.

В частности, документом предлагается внести изменения в закон "О финансовой реструктуризации", которые призваны сделать возможным совместное проведение процедуры финреструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами. То есть, речь идет о группе юридических лиц под общим контролем, но которые имеют различных (несовместных) кредиторов.

С целью совершенствования практик применения санкций проектом предлагается устанавливать ответственность за невыполнение обязательств должников и/или привлеченных кредиторов или связанных лиц должника на основании соответствующего арбитражного решения.

В законопроекте также предлагается более точно определить момент совершения внесудебного урегулирования обращения взыскания на предмет ипотеки и/или применения соответствующего внесудебного способа обращения взыскания на предмет обеспечительного обременения в соответствии с законом "О финансовой реструктуризации", когда стоимость соответствующего имущества окажется недостаточной для полного удовлетворения требований привлеченного кредитора с целью сохранения обеспеченного ипотекой и залогом (отягощением движимого имущества) обязательства в соответствующей (непогашенной) части.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал проект закона №3555 "О финансовой реструктуризации". Документ предусматривает полную реструктуризацию задолженности по обоюдному согласию сторон, а также исключает принудительное привлечение должников к процессу реструктуризации. Принятие этого закона было необходимо для выполнения Украиной своих обязательств перед МВФ.

Напомним, в сентябре 2016 года комитет парламента по вопросам финансовой политики и банковской деятельности принял решение о формировании Наблюдательного совета по вопросам организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации.