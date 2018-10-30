Комітет рекомендує Раді передбачити випуск банківських сертифікатів

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Документом пропонується запровадити банківські сертифікати - новий вид емісійних цінних паперів, які будуть випускатись банками

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №9034 щодо фінансових інструментів банків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Документом пропонується запровадити банківські сертифікати - новий вид емісійних цінних паперів, які будуть випускатись банками. Зручність використання банківських сертифікатів полягає у тому, що такий сертифікат поєднує у собі властивості банківського вкладу і цінного паперу. Передбачається, що банківські сертифікати можуть бути як відсотковими, так і дисконтними.

Відповідні зміни пропонують внести до Господарського кодексу та низки законів про цінні папери, фондовий ринок, про депозитарну систему, про інститути спільного інвестування тощо.

За словами першого заступника голови комітету Михайла Довбенка, цей сертифікат - "це такий по суті гібрид певний цінного паперу, облігації і депозиту".

"Якщо говорити про якісь характеристики, то порівняно з цими інструментами - облігаціями або депозитами - банківський сертифікат має наступні переваги. У порівнянні з депозитом - вищу ліквідність, простота оформлення, бездокументарна форма, можливість відчужити сертифікат до закінчення строку на вторинному ринку", - зазначив парламентар.

Він підкреслив, що порівняно з облігацією реєстрація випуску відбувається протягом одного дня та не потребуватиме значної кількості документації порівняно з тим, що облігація реєструється протягом 25 робочих днів.

"Члени комітету під час голосування одноголосно підтримали законопроект. Прийняття законопроекту, на їхню думку, сприятиме розвитку ринку капіталу через мобілізацію фінансових ресурсів та їх ефективне використання, запровадження нового виду фінансових інструментів банків у бездокументарній формі", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №9236 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації".

Як писало РБК-Україна раніше, в липні 2016 року голова держави Петро Порошенко підписав проект закону №3555 "Про фінансову реструктуризацію", який передбачає повну реструктуризацію заборгованості за обопільною згодою сторін, а також виключає примусове залучення боржників до процесу реструктуризації. Зазначалося, що ухвалення цього закону було необхідно для виконання Україною своїх зобов'язань перед МВФ.