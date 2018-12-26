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Комитет рекомендует Раде отменить двойное налогообложение лесных земель

Новости » Экономика    26.12.2018 - 18:06
Комитет рекомендует Раде отменить двойное налогообложение лесных земель
Фото: заседание комитета (komekolog.rada.gov.ua)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет парламента по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы поддерживает законопроект №9276 о внесении изменений в статью 273 Налогового кодекса об отмене двойного налогообложения лесных земель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет рассмотрел проект закона на своем заседании и рекомендовал комитету по вопросам налоговой и таможенной политики внести на рассмотрение Рады предложение о принятии его за основу.

В частности, законопроектом предлагается восстановить предыдущую редакцию статьи 273 Налогового кодекса и установить, что налог за лесные земли справляется как составляющая рентной платы, которая определяется налоговым законодательством.

"Принятие проекта закона отменит дополнительную налоговую нагрузку на деятельность субъектов хозяйствования лесной отрасли, что снизит социальную напряженность и обеспечит развитие лесного хозяйства", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале сентября Рада приняла закон о борьбе с контрабандой леса с предложениями президента Петра Порошенко.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце июля Порошенко ветировал закон об ограничении объема заготовки древесины.

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