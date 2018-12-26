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Комітет рекомендує Раді скасувати подвійне оподаткування лісових земель

Новини » Економіка    26.12.2018 - 18:06
Комітет рекомендує Раді скасувати подвійне оподаткування лісових земель
Фото: засідання комітету (komekolog.rada.gov.ua)

Відповідний законопроект рекомендується прийняти за основу

Комітет парламенту з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на підтримує законопроект №9276 про внесення змін до статті 273 Податкового кодексу щодо скасування подвійного оподаткування лісових земель. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, комітет розглянув проект закону на своєму засіданні та рекомендував комітету з питань податкової та митної політики внести на розгляд Ради пропозицію про прийняття його за основу.

Зокрема, законопроектом пропонується відновити попередню редакцію статті 273 Податкового кодексу та встановити, що податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, яка визначається податковим законодавством.

"Прийняття проекту закону скасує додаткове податкове навантаження на діяльність суб’єктів господарювання лісової галузі, що знизить соціальну напругу і забезпечить розвиток лісового господарства", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня Рада прийняла закон про боротьбу з контрабандою лісу з пропозиціями президента Петра Порошенка.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці липня Порошенко наклав вето на закон про обмеження обсягу заготівлі деревини.

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