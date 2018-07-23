Порошенко ветировал закон об ограничении объема заготовки древесины

Законопроект возвращен в парламент с предложениями президента

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 23 июля, наложил вето на закон, который предусматривает ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов 25 млн куб. м на период действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов и введение уголовной ответственности за контрабанду леса. Об этом говорится в законопроекте №5495, размещенном на сайте Верховной рады Украины.

Как отмечается, закон готовится на рассмотрение с вето президента.

"23.07.2018 возвращен с предложениями президента", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 июля Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект № 5495 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращение незаконного вывоза необработанных лесоматериалов".

В частности, законом устанавливается, что объем внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных не должен превышать 25 млн куб. метров в год, независимо от объема внутреннего потребления отечественных лесоматериалов, необработанных в предыдущем году.

При этом контроль за непревышением такого объема и мониторинг внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных осуществляются центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере лесного хозяйства, в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Временно, сроком на восемь лет со дня вступления в силу этим законом, запрещается вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта древесины топливной.

Также сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует масштабные проверки предприятий лесной промышленности на предмет контрабанды леса.