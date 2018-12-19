Комитет рекомендует Раде определить правовой статус политзаключенных Кремля

Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендует Верховной раде принять в первом чтении и за основу законопроект №8205 о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания комитета.

"Члены комитета рекомендовали Верховной раде принять в первом чтении и за основу проект закона о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами, №8205", - сказано в сообщении.

Кроме того, ВР рекомендуют создать на базе комитета по правам человека рабочую группу для доработки указанного законопроекта ко второму чтению с учетом высказанных замечаний.

Напомним, участник переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила об отсутствии прогресса в вопросе освобождения заложников.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров Украины начал выплаты семьям украинских политзаключенных. По словам Геращенко, уже около 60 семей политзаключенных Кремля - ​​украинцев и крымских татар - получили такую ​​помощь от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в виде выплат на юридическое сопровождение в размере 100 тысяч гривен.

Добавим, в сентябре 2018 года Рада поддержала за основу и в целом в первом чтении законопроект №9026 "О внесении изменения в приложение №3 к закону "О государственном бюджете Украины на 2018 год". Приняв закон, Рада разблокировала начисления социальной поддержки семьям политзаключенных. Речь идет о выплате 96 млн гривен.