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В Раде назвали количество семей узников Кремля, получиших финпомощь от правительства

Новости » Общество    18.12.2018 - 11:42
В Раде назвали количество семей узников Кремля, получиших финпомощь от правительства
Фото: Ирина Геращенко (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Семьям украинских политзаключенных выплачивают по 100 тыс. гривен

Кабинет министров Украины начал выплаты семьям украинских политзаключенных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-спикера Верховной рады Украины Ирину Геращенко.

По ее словам, правительство сняло все бюрократические препоны и на сегодня пособие перечислили более полусотни семьям узников Кремля.

"Уже около 60 семей политзаключенных Кремля - украинцев и крымских татар - получили эту помощь от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в виде выплат на юридическое сопровождение 100 тыс. гривен", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Напомним, в сентябре 2018 года Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом в первом чтении законопроект №9026 "О внесении изменения в приложение № 3 к закону "О Государственном бюджете Украины на 2018 год". Приняв этот документ, парламент разблокировал начисления социальной поддержки семьям политзаключенным'заключенных. Речь идет о выплате 96 млн гривен.

Добавим, недавно в ЕС призвали Россию немедленно освободить Олега Сенцова и всех граждан Украины, которые были незаконно задержаны и заключены на Крымском полуострове и в РФ.

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