Комітет рекомендує Раді визначити правовий статус політв'язнів Кремля

Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Відповідний законопроект рекомендується прийняти за основу

Комітет з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує Верховній раді ухвалити у першому читанні та за основу законопроект №8205 про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Таке рішення було ухвалено у ході сьогоднішнього засідання комітету.

"Члени комітету рекомендували Верховній раді прийняти у першому читанні та за основу проект закону про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами, №8205", - сказано у повідомленні.

Крім того, ВР рекомендують створити на базі комітету з прав людини робочу групу для доопрацювання зазначеного законопроекту до другого читання з урахуванням висловлених зауважень.

Нагадаємо, учасник переговорів Тристоронньої контактної групи по Донбасу, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила про відсутність прогресу в питанні звільнення заручників.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів України почав виплати сім'ям українських політв'язнів. За словами Геращенко, уже близько 60 сімей політв'язнів Кремля - ​​українців і кримських татар - отримали таку допомогу від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у вигляді виплат на юридичний супровід у розмірі 100 тисяч гривень.

Додамо, у вересні 2018 року Рада підтримала за основу та в цілому в першому читанні законопроект №9026 "Про внесення зміни в додаток № 3 до закону "Про державний бюджет України на 2018 рік". Прийнявши закон, Рада розблокувала нарахування соціальної підтримки сім'ям політв'язнів. Йдеться про виплату 96 млн гривень.