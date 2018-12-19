Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Сегодня в Минске проходит последнее в 2018 году заседание контактной группы

Участник переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила об отсутствии прогресса в вопросе освобождения заложников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Геращенко в Facebook.

Как сообщила Геращенко, сегодня в Минске проходит последнее в 2018 году заседание контактной группы. Уже состоялась встреча гуманитарной подгруппы, на которой обсуждался вопрос освобождения заложников. В ходе встречи украинская сторона в очередной раз предложила провести обмен заложниками 27 декабря в 12 часов в форматах "66 на 19" и "23 на 23" .

"К сожалению, РФ и боевики занимают деструктивную позицию, РФ категорически отказывается признать своих своими, называет их "отпускниками", "добровольцами", и т.д. Хоть любой статус этих людей оставляет их гражданами России. И этот отказ от своих граждан Россией - очень показательный", - написала Геращенко.

Кроме того, украинская сторона еще раз передала информацию о более чем 60 украинцах, которых Россия скрывает от Украины в ОРДЛО.

"Только подтверждение всех удерживаемых со стороны РФ и ОРДЛО может способствовать освобождению всех установленных на установленных. Сейчас нужно двигаться и освобождать всех, кого возможно. Но это блокируется - из-за отсутствия политической воли РФ. Которой чем хуже на Донбассе - тем лучше", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что состояние украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось и есть подозрение на рак.

Кроме того, ранее Клых сообщал, что в психбольнице РФ его "накачали" психотропными препаратами.