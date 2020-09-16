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Комитет рекомендует Раде окончательно принять закон о народовластии

Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендует Верховной раде принять закон о референдуме во втором чтении. Члены комитета поддержали соответствующий законопроект №3612 большинством голосов.

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Об этом написал замглавы комитета, нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Только что комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления большинством голосов одобрил законопроект "О народовластии" (Всеукраинском референдуме) и отправил документ в зал Верховной рады для принятия окончательного решения", - отметил парламентарий.

Напомним, ранее первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что ко второму чтению законопроекта №3612 о народовластии через всеукраинский референдум поступило более тысячи поправок. Он анонсировал, что профильный комитет должен рассмотреть документ на этой неделе.

Как писало РБК-Украина, 18 июня парламент поддержал в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме.

Отметим, в "Слуге народа" рассчитывают, что этот закон в целом нардепы смогут принять осенью.

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