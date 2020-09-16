ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Комитет рекомендует Раде окончательно принять закон о народовластии

Украина, Среда 16 сентября 2020 16:37
Комитет рекомендует Раде окончательно принять закон о народовластии
Фото: голосование (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендует Верховной раде принять закон о референдуме во втором чтении. Члены комитета поддержали соответствующий законопроект №3612 большинством голосов.

Об этом написал замглавы комитета, нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Только что комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления большинством голосов одобрил законопроект "О народовластии" (Всеукраинском референдуме) и отправил документ в зал Верховной рады для принятия окончательного решения", - отметил парламентарий.

Напомним, ранее первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что ко второму чтению законопроекта №3612 о народовластии через всеукраинский референдум поступило более тысячи поправок. Он анонсировал, что профильный комитет должен рассмотреть документ на этой неделе.

Как писало РБК-Украина, 18 июня парламент поддержал в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме.

Отметим, в "Слуге народа" рассчитывают, что этот закон в целом нардепы смогут принять осенью.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика референдумВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь