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Комитет рекомендует Раде изменить закон о ВАКС

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Такое решение комитет принял в ходе заседания в пятницу

Комитет Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендует парламенту внести изменения в закон об Антикоррупционном суде. Соответствующее решение единогласно принято на заседании комитета, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект 1025 предлагает закрепить, что подсудность Высшего антикоррупционного суда распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении в ЕРДР внесены со дня начала работы ВАКС; на уголовные производства, расследование которых ведет НАБУ и завершено прокурорами САП до начала работы ВАКС, а также со дня начала работы нового суда.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагает ВР внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Так, на сайте законопроект был зарегистрирован под №1025. Глава государства определил его как безотлагательный.

Ранее Зеленский предлагал на рассмотрение Рады законопроект об уточнении подсудности дел ВАКС. Документом предлагалось изложить в новой редакции подпункт в заключительных и переходных положениях. Предусматривалось, что подсудность ВАКС как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства со дня начала работы этого суда.

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