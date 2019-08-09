САП направит в антикоррупционный суд более 200 дел, - Холодницкий

Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Холодницкий отметил необходимость запуска работы антикоррупционного суда

Специализированная антикоррупционная прокуратура направит в Высший антикоррупционный суд более 200 уголовных производств. Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Холодницкий отметил необходимость запуска работы антикоррупционного суда.

"Мы акцентируем внимание на создании антикоррупционного суда с начала его работы, так как 208 уголовных производств по всей Украине уже ждут. К концу августа мы еще планируем, предварительно, еще с десяток дел направить в суд. Мы как никто ожидаем запуска работы антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, который касается запуска Высшего антикоррупционного суда.

РБК-Украина писало, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура поддерживают законопроект президента Владимира Зеленского относительно антикоррупционного суда и призывают как можно скорее принять соответствующий законопроект.

В законопроекте предлагается определить, что подсудность ВАКС в качестве суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда, кроме уголовных производств, досудебное расследование которых осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.