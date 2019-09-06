Комітет рекомендує Раді змінити закон про ВАКС

Комітет Верховної ради України з питань запобігання та протидії корупції рекомендує парламенту внести зміни до закону про Антикорупційний суд. Відповідне рішення одноголосно прийнято на засіданні комітету, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект 1025 пропонує закріпити, що підсудність Вищої антикорупційного суду поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими про кримінальне правопорушення в ЕРДР внесені з дня початку роботи ВАКС; на кримінальні провадження, розслідування яких веде НАБУ і завершено прокурорами САП до початку роботи ВАКС, а також з дня початку роботи нового суду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонує ВР внести зміни до закону про Вищу антикорупційний суд (ВАКС). Так, на сайті законопроект був зареєстрований під №1025. Глава держави визначив його як невідкладний.

Раніше Зеленський пропонував на розгляд Ради законопроект про уточнення підсудності справ ВАКС. Документом пропонувалося викласти в новій редакції підпункт в прикінцевих та перехідних положеннях. Передбачалося, що підсудність ВАКС як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження з дня початку роботи цього суду.