Комитет рекомендовал Раде принять закон об отмене неприкосновенности

Комитет рекомендует Верховной раде предварительно одобрить законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, ВР перешла к рассмотрению проекта закона "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины)" (№7203).

Напомним, в повестку дня первого заседания Верховной рады Украины нового созыва включили законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Данное решение приняли на заседании подготовительной депутатской группы.

Как писало РБК-Украина, ранее в партии "Слуга народа" выразили уверенность, что законопроект №7203 сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.

До этого также сообщалось, что глава государства Владимир Зеленский выступает за принятие Верховной радой именно этого законопроекта, который предусматривает снятие неприкосновенности с 2020 года.

В июне 2018 года Конституционный суд Украины признал этот законопроект об отмене неприкосновенности нардепов соответствующим Основному закону.

"Признать отвечающим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины, реестр. № 7203)", - решил КСУ.

В случае принятия Верховной радой закон вступит в силу с 1 января 2020 года.