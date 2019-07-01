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Комітет рекомендував МЗС не погоджувати нового посла РЄ в Україні

Новини » Політика    01.07.2019 - 11:47
Комітет рекомендував МЗС не погоджувати нового посла РЄ в Україні
Фото: Ганна Гопко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет рекомендує не погоджувати посла до консультацій з новим генсеком РЄ

Комітет Верховної ради у закордонних справах ухвалив рішення звернутись до Міністерства закордонних справ з рекомендацією не погоджувати нового посла Ради Європи в Україні до проведення усіх консультацій. Про це заявила голова комітету парламенту у закордонних справах Ганна Гопко, передає кореспондент РБК-Україна.

Консультації будуть проведені з новим генеральним секретарем Ради Європи.

"Рекомендувати МЗС не погоджуватись на нового посла Ради Європи в Україні до моменту проведення консультацій із новим генеральним секретарем. Хто за? Рішення є", - заявила Гопко.

Нагадаємо, комітет у закордонних справах ВР підтримав рішення про припинення роботи української делегації у ПАРЄ до рішення Венеціанської комісії.

Як писало РБК-Україна раніше, ПАРЄ повернула російську делегацію з повними правами. Так, глава МЗС Павло Клімкін запропонував відкликати запрошення асамблеї на позачергові вибори до Верховної ради України.

Додамо, посол України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що звільнення українських моряків з полону було однією з умов повернення російської делегації у Парламентську асамблею РЄ.

Комітет рекомендував Раді призупинити роботу делегації в ПАРЄ Звільнення моряків було однією з умов повернення Росії в ПАРЄ, - посол
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